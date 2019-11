Revocan libertad a un acusado de homicidio

Edinburg, Tx.- Un juez de distrito negó la moción del estado de revocar la libertad condicional de Isaiah Victor Castillo, quien ha violado los términos de la misma, luego de que fuera sentenciado por el homicidio accidental de un amigo, al disparar un arma de fuego con la que jugaban.

Castillo estuvo ante el juez estatal de distrito Roberto "Bobby" Flores para una audiencia sobre una moción de revocación. La audiencia se produjo después de que fue arrestado en relación con un robo en agosto, violando los términos de su libertad condicional.

Castillo, de 18 años, había estado en libertad desde que se declaró culpable de un cargo de homicidio involuntario, el 15 de octubre de 2018, relacionado con un incidente de junio de 2018 en el que el joven, que tenía 17 años en ese momento, apretó el gatillo de un rifle calibre .22, impactando a su amigo, Fidel Flores, en hechos ocurridos la noche del 13 de junio, en un domicilio de la cuadra 3300 norte de la calle 25 y 1/2, en McAllen.

Durante una entrevista con la policía, Castillo dijo que él y Flores estaban jugando con armas de fuego cuando, pensando que el seguro del arma estaba activado, apretó ligeramente el gatillo.

Flores, originario de Guadalupe, Zacatecas, México, y que acababa de celebrar su cumpleaños número 18 menos de una semana antes, murió camino al hospital.

En un esfuerzo por evitar un juicio el menor se declaró culpable del cargo de homicidio involuntario y fue condenado a seis años de libertad condicional.

El estado presentó la moción para revocar la libertad condicional de Castillo después de que éste fue arrestado por un cargo de robo de un vehículo, además el estado afirma que el joven no había pagado las multas impuestas por la corte, por más de 1,100 dólares, y que había fallado a las pruebas de consumo de drogas en junio, julio y agosto de este año, además de que no ha completado las 240 horas de servicio comunitario que está obligado a realizar, y no asistió a las clases de educación sobre drogas y alcohol que le fueron asignadas.

Durante la audiencia y a pesar de que el joven se declaró culpable de la violación de los términos de su libertad condicional, el tribunal negó la moción del estado de revocar la libertad de Castillo y le permitió permanecer en libertad bajo supervisión comunitaria, agregando dos años adicionales a dicha supervisión.

