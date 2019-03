Revivirán viejo tema de regular mercados

Fue una encomienda que dio el alcalde en noviembre a todos los regidores de actualizar los reglamentos que estaban obsoletos o de crear aquellos con los que no se cuenta . Gerardo Valdez Tovar, regidor de Movimiento Ciudadano

Cd. Victoria, Tam.- De nueva cuenta, el Cabildo de Ciudad Victoria buscará crear su primerde Mercados ypara ordenar el funcionamiento deltanto del establecido en los dos inmuebles que sirven como mercados en esta localidad, como de los múltipleso mercados rodantes que se colocan a lo largo de la semana en distintos espacios públicos.

Lo anterior lo dio a conocer el regidor Gerardo Valdez Tovar, presidente de la Comisión de Mercados del Cabildo; "pedimos hace dos o tres semanas acceso a las actas de administraciones anteriores que ya habían tratado de trabajar en la construcción de un reglamento para mercados y tianguis del cual no tiene la administración ni nunca ha tenido".

Fue al inicio de la administración del ex alcalde Alejandro Etienne Llano (2013-2016) cuando se llevaron a cabo consultas y foros con diferentes sectores para la conformación del Reglamento de Mercados local, no obstante durante los tres años de esa administración municipal no fue posible aterrizar dicha reglamentación.

Durante la administración del también ex alcalde victorense, Jorge Bladimir Joch González (1978-1980), se llevó a cabo la construcción del Mercado de Abastos en la zona de la Central de Autobuses, ese proyecto junto con una incipiente esbozo de un Reglamento de Mercados tenían por objeto poner orden en el comercio en la vía pública, sin embargo ambos proyectos, tanto el nuevo mercado como el Reglamento, fracasaron, este último sin llegar a ser aprobado por el Cabildo local.

El regidor por Movimiento Ciudadano dijo por su parte que la presente administración a cargo del doctor Xicoténcatl González Uresti tiene la intención de trabajar nuevamente en la elaboración de un Reglamento de Mercados, "tenemos una reunión para ir avanzando en el tema y poder sacar esto adelante que fue una encomienda que dio el alcalde en noviembre a todos los regidores de actualizar los reglamentos que estaban obsoletos o de crear aquellos con los que no se cuenta".