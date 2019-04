Reviven padres conflicto escolar

A conflicto escolar que se mantiene pendiente en la escuela secundaria Técnica número 92 doctor Rodolfo Torre Cantú sobre revisión de cuentas al director, se le suma otra inconformidad más de los padres de familia ante la obsoleta compra de aires acondicionados por la cantidad de 45 mil pesos que no han sido instalados.

Fueron madres de familia del citado plantel educativo quienes por posibles represalias que suelen tomar contra sus hijos solicitaron el anonimato, dijeron que le preguntaron a la mesa directiva que había pasado con la auditoría y les contestaron que no se ha llevado a cabo como lo habían solicitado a la SEP en Ciudad Victoria.

Y que ahora el problema que más les urge de momento es que no se han instalado los 10 aires usados que compró el director, y que había quedado de que se pondrían en funcionamiento a más tardar en febrero que se quedarían listos cosa que no ha ocurrido.

Personal de la supervisión escolar a pesar de que el director quien contrató al electricista para que instalara el cableado necesario para el funcionamiento de los aires, ahora les salieron con el pretexto que por reglamentos del ITIFE no se pueden instalar, cuando de ahí no salieron los recursos, ya que ese argumento no es valido.

Las cuentas por voz de la directiva en su momento siguen sin cuadrar, con todo y que el director les metió muchos vales de gasolina y hasta del cruce del Puente Internacional, por lo que la directiva ahora en mayo que viene otra revisión no van a firmar el formato.

Agregaron que a estas alturas cuando ya se registran días calurosos al director Carlos Alberto Banda y hasta a las secretarias no les apura por que ellos si tiene aire acondicionado.