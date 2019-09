Reviven fuero a jueces en Poderes Judiciales

Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia revivió ayer el fuero para los Poderes Judiciales de Jalisco y Michoacán, que habían sido derogados en 2016 y 2018 junto con el de todos los funcionarios de esas entidades.

Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte invalidó reformas a varios artículos de las Constituciones de ambos estados, que eliminaron el requisito de la declaración de procedencia--conocido como desafuero--, para que servidores públicos puedan ser acusados por un delito del fuero común.

Es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre este tema específico, en un momento en que múltiples entidades están en procesos para eliminar el fuero, y es previsible que el criterio aprobado hoy impedirá aplicar esa medida a otros Poderes Judiciales.

El fallo de la Corte revivirá el artículo 100 de la Constitución local, pero sólo en lo que se refiere a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), así como del 102, que protegía a los jueces de primera instancia.

En el caso de los 27 magistrados del STJ, nuevamente será necesario un proceso de desafuero ante el Congreso estatal para que se les pueda acusar por un delito local, mientras que para los alrededor de 250 jueces, la Fiscalía General de Jalisco tendrá que pedir visto bueno del Consejo de la Judicatura.

Al limitar los efectos de la sentencia sólo al Poder Judicial, la votación fue de 6 contra 5, pues varios Ministros afirmaron que se debía revivir la totalidad del artículo 100 de la Constitución, es decir, el fuero para los cerca de mil 600 funcionarios de Jalisco que lo tenían, incluido el Gobernador.

El Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y la Ministra Yasmín Esquivel, fueron los únicos que votaron en favor de suprimir el fuero a los juzgadores.

"Lo que se busca es combatir la corrupción e impunidad, es una realidad que estas inmunidades procesales, en la práctica, se han convertido en un obstáculo para perseguir a los servidores públicos que han delinquido, y esto afecta de manera grave a la sociedad", dijo Zaldívar.

Agregó que la derogación del fuero en Jalisco fue una medida generalizada, no sólo enfocada al Poder Judicial, por lo que no hay razón para que los jueces gocen de un privilegio que no tienen los demás funcionarios, ni los ciudadanos.