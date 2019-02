Reviven amores de la Diva

"Muchas cosas que le sucedieron a la señora Pinal y que la gente no sabe, se van a destapar en esta bioserie. Mi personaje (Tulio Hernández) fue parte fundamental para el crecimiento de ella". Ernesto Laguardia, actor.

Ciudad de México.

Todos los secretos de la última relación amorosa que vivió la actriz Silvia Pinal serán revividos por Itatí Cantoral y Ernesto Laguardia en la bioserie Silvia: Frente a Ti.

El actor dará vida a Tulio Hernández, quien fue pareja de la "Diva del Cine Mexicano" de 1982 a 1995.

"Tuve el placer de conocer a Don Tulio, siendo aún esposo de la señora Pinal. Muchas veces comimos.

"En verdad que yo la adoro. Ella (Pinal) ha sido muy importante en mi vida artística y pues ahora, interpretar a su ex esposo ha sido muy satisfactorio", afirmó Laguardia en entrevista.

Hernández desarrolló una carrera dentro del ámbito político del País. Fue gobernador de Tlaxcala, delegado en Azcapotzalco y presidente del PRI.

GRAN RETO

Para el actor, uno de los retos más grandes fue acercarse a la personalidad de este personaje.

"Yo ya conocía ciertas cosas que le puse al papel y creo que fue un proceso muy padre. Es una situación muy diferente cuando el personaje no ha fallecido.

"Tulio Hernández fue el remanso de paz en la vida de Silvia y fueron muchos años en donde realmente él se dedicó a apoyarla, cuidarla y hacer lo mejor para ella".

El también conductor quiso presentar en pantalla el gran amor que Tulio le profesaba a la actriz, quien vivió relaciones problemáticas con sus anteriores parejas, como con Enrique Guzmán y Rafael Banquells.

SIN TEMOR

"Sin temor a equivocarme, por vez primera, después de muchos años, Silvia se sintió cuidada, protegida y adorada", agregó.

Silvia: Frente a Ti, producida por Carla Estrada, se estrenará el domingo 24 de febrero por Las Estrellas.

Respecto a su propia carrera política, luego de haber perdido en las elecciones para diputado, Laguardia prefirió alejarse de este medio por el momento.

"Mi ambición es tener un País mejor. Si no es a través de un puesto en el gobierno, al menos sí con un papel como ciudadano. Cada día entendemos más de que todos somos importantes en la vida política de México.

"Me volvería a interesar por México, pero no sé qué vaya a suceder, si postularme o no. Seguimos preocupados por el País, tratando de apoyar las cosas en las que creo y tratando por tener una mejor nación".