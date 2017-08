Revive a Marilyn Monroe

Ciudad de México

A sus 54 años, la estrella brasileña Maria da Graça Meneghel, mejor conocida como Xuxa, mantiene su belleza y sensualidad como para poder revivir escénica y convincentemente al más grande sex symbol de Hollywood, Marilyn Monroe.

La modelo, cantante y “reina de los bajitos” se animó a interpretar —con mímica, por supuesto— Two Little Girls From Little Rock, de la película Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes), de Howards Hanks en 1953.

SE REMONTA A 1955

En su participación en el programa Dancing Brasil, Xuxa lució un vaporoso vestido blanco de amplio escote, peluca rubia platinada con rulos, labios al rojo vivo y el típico lunar en la mejilla del ícono sexual hollywoodense de los años 50.

La artista, que se presentó como Marilyn Monroe Meneghel derrochó sensualidad y hasta dejó que se le volara la falda como en la famosa escena de La comezón del séptimo año (The Seven Year Itch), de Billy Wilder en 1955.

