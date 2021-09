Revive faceta actoral

"Ahorita con lo que estamos viviendo he tenido la oportunidad de actuar, lo de la cantada no sé hasta cuándo se vaya a abrir. El online y hacer conciertos por streaming es muy vacío, muy diferente, no tienes una respuesta, ese aplauso, esos gritos, eso que te prende y te pone eufórico.

"Extraño a mi público, a los escenarios, por lo menos ya con la actuación no me quedo en mi casa. Me están ofreciendo otros papeles y me da gusto actuar de nuevo, me siento bien, escogeré personajes que pueda disfrutar", afirmó Guzmán.

La cantante recuerda que como en su familia abundaban las actrices, como su madre Silvia Pinal y su hermana Sylvia Pasquel, prefirió buscar un camino diferente, aunque siempre ha tenido mucho respeto por su profesión.

"Me encanta el cine y nada más he hecho una película, mi mamá tiene 100. ¡Voy muy lento! No he leído (guiones), me han mandado una idea, pero no se puede platicar aún. Estamos en veremos, ojalá se dé. En la música estamos esperando, ojalá se abra pronto".