Revive disputas con su hijo

"Hubo muchas escenas donde dije: ´Soy yo gritándole a Sergio cuando se portaba así´. Eso me provocó conectar con el corazón de la película, tenía mucho que darle al personaje y en las escenas me dejé ir muchísimo porque ya tenía esas vivencias.

"Conectaba con momentos donde sí me lastimó Sergio, momentos donde me mentía, cachaba que me estaba engañando o que había hecho cosas a escondidas y me daba cuenta. Eso genera mucha desilusión", recordó la actriz en entrevista.

La película arranca con el adolescente en el techo de la escuela con policías que quieren disuadirlo de saltar y bomberos atentos para un rescate.

Esto interrumpe la reunión de la doctora Luisa, quien busca financiamiento para un congreso que ha planeado cinco años y que queda en segundo plano cuando su hijo deja en claro que la ausencia de su padre le duele.

"Los padres tendemos mucho a cargar con culpas, a sentir que algo no estamos haciendo bien porque el hijo me mintió. Lo sentí muchas veces en mi vida, por eso es tan real", resaltó Mori.

Si bien la protagonista de Treintona, Soltera y Fantástica revivió momentos donde perdía los estribos y terminaba discusiones con gritos, su experiencia con la película no fue traumática.

"Fue desde una mirada más amorosa y compasiva hacia los que fuimos en esa época, a esas cosas que mi hijo hizo que pudieron lastimarme y las que yo llegué a hacer que pudieron lastimarlo. Lo que digo a las madres es que no se culpen, sean compasivas con estos procesos.