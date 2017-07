Revisarán puntuación de pelea de Manny Pacquiao

Sin embargo, la OMB aclaró que no hay planes de modificar el resultado.



El organismo anunció la medida en respuesta a una solicitud de una agencia gubernamental filipina, que consideraba necesario revisar el fallo de la pelea dominical, considerado injusto por Pacquiao.



La Junta de Juegos y Diversiones de Filipinas (GAB) informó que su petición buscaba proteger la integridad del boxeo frente a posibles decisiones erróneas por parte del réferi y los jueces. Sin embargo, la OMB reiteró que la única posibilidad de revocar las anotaciones de los jueces se basa en demostrar que incurrieron en una conducta fraudulenta.



"Estaría muy agradecido si la GAB pudiera proporcionar cualquier evidencia que indique fraude o violación de la ley", dijo el presidente de la OMB, Francisco Valcárcel, en una carta dirigida al organismo filipino el jueves.



"El propósito de esta revisión es poder dar a los aficionados la certeza de quién fue el ganador de la pelea, a pesar de que no tenemos el poder para revertir la decisión de los jueces".



Tras el combate en Brisbane, el juez estadounidense Waleska Roldan entregó una tarjeta de 117-111, su compatriota Chris Flores dictaminó 115-113, igual que el argentino Ramón Cerdán. La anotación de Roldan fue la más criticada.



En Manila, el presidente de la GAB, Abraham Kahlil Mitra, agradeció que la OMB haya decidido revisar el resultado. Señaló que, incluso si ello no revierte el fallo polémico, enviará una señal clara de que no se tolerarán abusos o conductas erróneas.



"Estamos contentos con eso", dijo Mitra a The Associated Press. "Sentimos que, si nos quedábamos callados, habría un abuso, pero si nos quejábamos, ellos serían más cuidadosos... Manny es un senador y un campeón, pero sufrió un abuso de parte de ellos. Si pueden hacérselo a él, podrán hacérselo a cualquier otro boxeador filipino".



Valcárcel dijo que cinco jueces anónimos revisarán la pelea y asignarán sus propias puntuaciones a los rounds.



"Entonces, vamos a tabular los resultados para determinar claramente qué asaltos ganó cada contrincante con una escala promedio basada en 60, 80 y 100 por ciento", dijo Valcárcel.



"Esto significa que tres de los cinco jueces tienen que estar de acuerdo en determinar qué peleador ganó la ronda". Valcarcel manifestó su respeto a los jueces, quienes han trabajado en cientos de peleas.



"Los jueces que participaron en esta pelea son todos profesionales, distinguidos, honestos y honrados seres humanos", dijo.