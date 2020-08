Revisarán el historial de autos seminuevos

Ciudad de México.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI México) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) desarrollaron una plataforma donde las agencias pueden corroborar, a través del número de serie o VIN, el historial de un vehículo seminuevo.

El VIN permite conocer la marca, modelo, año, motor, planta de ensamble, país de origen y sistemas de seguridad de cada vehículo, por lo que la plataforma podrá validar si el número de serie está alterado. Además se podrá consultar en línea si el vehículo está vinculado a algún delito. En conferencia de prensa Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, dijo que esta iniciativa favorece el comercio de vehículos seminuevos en un entorno de mayor seguridad.

"En México, de manera tradicional hemos enfrentado un panorama de escasa información del historial vehicular. Desafortunadamente no ha logrado consolidarse el Registro Público Vehicular como la opción pública para brindar la certeza jurídica a través de información veraz y oportuna", indicó. La plataforma llamada VIN Plus le permite a los distribuidores checar si el número de serie está alterado, si la póliza de seguro está vigente o no corresponde al modelo original, si el vehículo fue declarado como pérdida total o si fue robado, entre otros.