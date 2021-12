Revisarán condiciones de puentes vehiculares

Fue el pasado lunes cuando se registró el desprendimiento del recubrimiento de uno de los cojines de soporte de carga de la joroba por lo que Protección Civil municipal llevó a cabo una primera inspección descartando riesgo para los automovilistas; el puente junto con el eje vial fue entregado por parte del Gobierno del Estado a finales del 2004, el año pasado se observaron otros efectos de desgaste por el paso del tiempo, el desprendimiento de una de las escamas del muro norte y hundimientos en la superficie de rodamiento en distintos puntos.

"A lo mejor procede repararla y luego ya darle mantenimiento, no se le dio mantenimiento desde que se le entregó, pero ya con esto vamos a proceder a supervisar a los demás", señaló Alfaro Reyna, en cuanto a puentes peatonales que no son de carga intensa dijo que se llevará también una inspección adicional, aunque aclaró que estos no representan un riesgo inmediato debido a que sufren un menor estrés por carga, "esos no son problema de carga, pero los vamos a revisar".

El nuevo director de Obras Públicas del Municipio asumió el cargo el nueve de noviembre luego de que el anterior encargado de esa secretaría, Federico Julián Bonilla López, falleció víctima de un infarto cardiaco a unos días de haber rendido protesta en la actual administración municipal, es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se ha desempeñado en el sector privado.