Revisarán concesión de predio a escuela

Autoridades municipales aclaran que el desalojó en el Colegio Las Américas, es cuestión entre dos particulares, por lo que nada tienen que ver con lo que pasó este jueves, pero señalaron que van a revisar de que manera se dio la donación hace tiempo.

El alcalde sustituto, José Alfonso Peña Rodríguez, comentó que hace 40 años se hizo una donación del terreno a una universidad, por lo que ahora van analizar como se realizó.

"Derivado de este conflicto no se está utilizando para la función que fue echa, nosotros estamos versidad que vamos hacer como municipio, pero tenemos que analizar toda la información, no tenemos una base para decir que es lo que está sucediendo con este predio, estamos analizando", dijo.

PUEDEN RECLAMAR PREDIO

La autoridad municipal, recalcó que el Ayuntamiento no promovió ningún asunto legal, pero que en un momento dado pudieran reclamar el terreno que fue donado hace mucho tiempo.

"Es un conflicto entre particulares el municipio no tiene ninguna injerencia, ni nada que ver con la situación de desalojo, tendríamos que ver de que manera se dio, en que estado se encuentra actualmente y como procederíamos si es que se diera el caso", expresó. Peña Rodríguez, recalcó que el Ayuntamiento estará de acuerdo en lo que el marco legal indique.

"No se puede otorgar una donación que no sea utilizado para un fin diferente por la que fue echa, no se puede ni vender, ni comercializar, ni absolutamente nada, eso está establecido en la ley", finalizó.