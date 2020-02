Revisará SFP desfalco de Comisaria de Guardia Nacional

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, afirmó que revisará el caso de Patricia Trujillo Mariel, Comisaria de la Guardia Nacional, señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la compra de un software 480 millones de pesos más caro cuando era Jefa de la División Científica de la Policía Federal en junio de 2018.



"Vamos a estar en contacto en primer lugar con la Auditoría Superior de la Federación, y actuar con mucha responsabilidad", declaró en entrevista con REFORMA.

"Yo no he revisado de forma directa el expediente, ni el caso, pero lo amerita, yo voy a tomar cartas en el asunto".

La funcionaria refirió que hasta el momento no ha recibido de forma oficial el expediente por parte de la ASF.

Grupo REFORMA publicó que la ASF pidió sancionar a Patricia Trujillo Mariel, por la presunta adquisición de un supuesto software israelí para monitorear redes sociales y determinar la ubicación de los usuarios.

La compra se realizó en junio de 2018, cuando era Jefa de la División Científica de la Policía Federal y por el software se pagaron 500 millones de pesos a pesar de que las mismas soluciones disponibles en el mercado no superan los 20 millones de pesos.

Por otro lado, Sandoval defendió su postura tras la polémica que desató en redes sociales un tuit que publicó anoche en el que llamó a un día sin hombres, en lugar de un día sin mujeres.

"Me parece que hay que tener mucha cautela en términos de que no voy a auspiciar ni respaldar movimientos que se disfracen de feministas y que no estén realmente abordando las cuestiones de raíz", señaló.

Tras definirse como feminista, insistió en que las mujeres deben apropiarse de las calles y la vida pública en lugar de hacer un paro.