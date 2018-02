Revisará defensa de Rodrigo Medina vinculación a proceso

Monterrey, México.- La defensa del ex Gobernador Rodrigo Medina interpuso un auto para revisar la vinculación a proceso penal por ejercicio indebido de funciones al asegurar que no otorgó subsidios del 100 por ciento al Impuesto Sobre Nómina a la armadora Kia.



El Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, dijo que los abogados de Medina alegan que el convenio firmado por el Gobierno estatal con Kia tiene una cláusula con la palabra "proporcionará", es decir, que hace referencia al futuro y por lo tanto no se entregaron.



"La defensa de Medina alegó que el Gobernador no había otorgado los incentivos fiscales de nómina del Gobierno del Estado con Kia... que forman parte del convenio, (por) 20 años, (del) 100 por ciento del impuesto", señaló hoy en rueda de prensa.



Canales afirmó que sí conocían la cláusula, pero la desecharon porque el convenio se firmó y eso es prueba de que el delito se cometió.



Además, añadió, en el delito de ejercicio indebido de funciones también tomaron en cuenta otras ilegalidades, como el hecho de que se firmara el contrato antes de realizar un estudio por ley sobre la procedencia de los estímulos.



El auto fue emitido por la Jueza Quinto de Distrito en Materia Penal, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, y la Subprocuraduría fue notificada ayer. La audiencia para la resolución será este jueves a las 8:00 horas.



Canales destacó que independientemente de lo que suceda ese día, el caso contra Medina sigue firme porque enfrenta otros tres casos penales: peculado y daño al patrimonio por el caso Kia, y el tercero por el uso personal de helicópteros del Estado.



El Subprocurador Anticorrupción recalcó que notan parcialidad de la justicia federal hacia el ex Gobernador de Nuevo León.