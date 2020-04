Revisan se cumpla en los restaurantes

Autoridades realizan visitas a los negocios y restaurantes que aún están trabajando, para verificar que estén cumpliendo con las normas de salud tanto ordinarias y extraordinarias ante el Covid-19.

Bladimir Cortez, consejero de Canirac local, expresó que cada negocio que se encuentra abierto debe tener avisos de funcionamiento al 50 por ciento de capacidad, no tener a más de 50 personas en un local, poner anuncios entre mesas, una cerrada y otra abierta para el distanciamiento social de los comensales.

Explicó además que anuncios de cerrado con el horario especifico, tener gel antibacterial y el personal debe contar con guantes y cubre bocas, tanto en el área de cocina y meseros.

Recalcó que no se aplicarán multas por parte de la autoridad, solamente se acude a verificar que estén acatando las medidas sanitarias ante la contingencia por el Covid-19.

"En un restaurante tiene gel antibacterial en cada mesa que está en funcionamiento, así como anuncios de cierre a las 10:00 de la noche", dijo.

El consejero de Canirac local, comentó que se da información de proveedores está están dando buenos precios para cubre bocas y guantes o gel antibacterial.

"El personal que está yendo a visitar no traen multas, no van a clausurar negocios, si no visitando para verificar que se cumplan con las medidas de prevención, como restaurantes cumplimos pero deben estar atentos", recalcó.