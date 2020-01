Revisan el panorama en tema de seguridad

Cd. Victoria, Tam.- Tras el inicio violento del 2020, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, para revisar el panorama en la frontera norte, Victoria y la zona conurbada de Tampico.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; y el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, presidieron la reunión a puerta cerrada.

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, participó en la sesión realizada en Palacio Nacional. Igualmente, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, fue parte del equipo federal que analizó las acciones en materia de seguridad.

Hace una semana el gobernador García Cabeza de Vaca pidió respaldo a la Federación para combatir, principalmente, los ataques contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que sucedieron en los primeros días del 2020 en Nuevo Laredo.

"Quisiéramos tener más respaldo de la Federación, definitivamente. Sin embargo, el Gobierno del Estado no se va a detener. Lo he manifestado y reitero lo dicho: no habrá tregua contra los violentos, sabemos que faltan muchas cosas por hacer. Siempre suceden incidentes y situaciones difíciles", expresó al salir de una reunión con el gabinete estatal.

En el cierre del 2019 y los dos primeros días del 2020 se registraron hechos que sacudieron al municipio líder del comercio exterior en México. Asimismo, hombres armados asesinaron a un niño en un ataque a una familia que circulaba por la carretera Ribereña, a la altura de Ciudad Mier.

En la reunión, el mandatario estatal reiteró que la frontera es utilizada para delinquir, por lo que llamó al gobierno federal a cooperar en materia de seguridad. "Somos la frontera más importante de este país y eso de alguna manera genera grandes cosas favorables, pero también existen quienes utilizan nuestra frontera para delinquir", subrayó.

Se analizan prioridades

Durazo Montaño y los mandatarios estatales analizaron la propuesta de funcionamiento de Mesas Estatales para la Construcción de la Paz en cada entidad.

Además, se expuso el plan anual de trabajo 2020 de la Comisión, que contempla la construcción de una agenda de colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías y Procuradurías locales.

También se plantea revisar los criterios de distribución de los recursos federales destinados a seguridad pública en estados y municipios mediante Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Municipal (Fortaseg) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).

Una propuesta de los estados es realizar reuniones bimestrales por zonas del país, para evaluar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad.