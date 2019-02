Revisan el estado de las pipas de gaseras

Tampico, Tam. - La dirección de Protección Civil inició con el proceso de revisión de las pipas expendedoras de gas LP y aquellas a las que se les detecten fallas serán inhabilitadas.

El presidente de la comisión de Protección Civil del cabildo porteño, Alberto Sánchez Neri refirió que han revisado 24 unidades desde el lunes y no se han encontrado irregularidades.

La revisión es para todas las empresas gaseras que dan servicio en Tampico, esto como medida preventiva y evitar situaciones como la ocurrida en la colonia Lomas del Rosales en donde una unidad explotó al suministrar el combustible.

"Revisan que todas estén en condiciones para estar operando y no vivir situaciones como en hace días pasó", dijo.

Manifestó que se estima que para el próximo lunes o martes estén terminando la revisión.

Revisan las medidas de seguridad que deben traer las pipas, entre las que destacan: extinguidores, equipos básicos de seguridad de los trabajadores, uniformes, guantes, zapatos especiales, todo el protocolo de seguridad que es un botiquín de primeros auxilios y de las unidades una revisión de las condiciones mecánicas, del sistema de frenos, luces intermitentes y condiciones del tanque.

"Si aprobaron todas no hay problema, se le da un certificado o permiso de operación, pero en caso de que la unidad sea señalada por algún aspecto, cualquier detalle automáticamente se da el informe a la gasera y se inhabilita la pipa de tal manera que ellos hagan la corrección que se le está pidiendo y que en un plazo no mayor de 72 horas se les pueda revisar nuevamente si así lo amerita para que ellos puedan andar en operación, si no hay observaciones la unidad recibe un tarjetón y un permiso para que opere en todo Tampico".

Manifestó que personal de Protección Civil realizará rondines de vigilancia en la ciudad y al detectar pipas abasteciendo a domicilios o negocios se les pedirá que cuenten con el tarjetón y en caso de que no cuenten con él, la unidad será enviada al corralón.