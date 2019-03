Revisa SCJN despenalizar aborto en Veracruz

Cd. de México.

La Suprema Corte de Justicia revisará la petición de un tribunal federal para resolver en definitiva si el aborto en Veracruz debe ser despenalizado por completo, como ordenó un juez de Distrito de Xalapa en julio de 2018 al amparar a una organización no gubernamental.



La Corte turnó el 15 de marzo a la Ministra Norma Piña la solicitud del Segundo Tribunal Colegiado Administrativo del Séptimo Circuito, que considera que el caso es de tal importancia que debe ser la SCJN la que lo resuelva.



Entre los temas que revisaría la Primera Sala de la Corte, si atrae el caso, destaca aclarar los efectos de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Veracruz contra las Mujeres por Agravio Comparado, emitida en 2017 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.



El Congreso de Veracruz, ahora controlado por Morena, sostuvo durante el juicio que esa alerta no le genera ninguna obligación, y que la Constitución del Estado protege la vida desde la concepción.



La Corte también tendría que determinar si el Poder Judicial le puede ordenar a un Congreso que legisle en cierto sentido mediante una sentencia de amparo, como lo hizo el Juez Décimo Octavo de Distrito en Xalapa, aún cuando no hay mandato constitucional para que se emita esa norma.



El Juez Ezequiel Santos sostuvo que hay una omisión legislativa del Congreso local, "que se traduce en que a las mujeres se les prive de la opción a decidir, de información sobre su salud sexual reproductiva, del acceso a los servicios de salud de calidad, de educación relativa a sus derechos reproductivos, lo que resulta en que que se sigan exponiendo a procedimientos clandestinos que ponen en peligro su vida".



La sanción penal para la mujer que cometa aborto voluntario en Veracruz es tratamiento en libertad con medidas educativas y de salud, pero están previstos hasta dos años de cárcel para quien practique el aborto, salvo en casos permitidos como violación y peligro de muerte para la madre.



El aborto ha sido un tema insalvable para la Corte. En 2016, la Primera Sala desechó un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar, que declaraba inconstitucional el delito de aborto, porque las normas del Código Penal no fueron aplicadas a la mujer que promovió el amparo, mientras que en 2011, no se alcanzaron ocho votos en el Pleno para invalidar la protección a la vida desde la concepción, incluida en la Constitución de Baja California.



En 2008, el Pleno avaló por 8 contra 3 la despenalización del aborto en la CDMX, pero cada Ministro de la mayoría tuvo argumentos distintos y reclamos de que la versión final de la sentencia no reflejó fielmente sus posiciones.



Por tanto, sigue vigente la jurisprudencia aprobada en 2002 por la Corte, que dice que la Constitución protege la vida desde la concepción.