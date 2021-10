Revira Narro: como rector nunca hice proselitismo

"Cuando yo he tenido militancia, lo he hecho en uso de mis derechos y lo he hecho en los sitios y en los Gobiernos que corresponden. Como autoridad universitaria, nunca hice proselitismo partidista de ninguna naturaleza, porque hubiera fallado a mis convicciones y finalmente, que yo tengo dos años y medio que renuncié a la militancia que tuve en el Partido Revolucionario Institucional", dijo Narro en entrevista con Reforma.

En la universidad cabemos todos los que pensamos como pensamos y en la mayoría de los casos, lo hacemos dentro de lo que está establecido y se puede hacer mediante el debate, mediante la discusión, mediante el ejercicio de la libertad para pensar, para decir y para actuar sin afectar a terceros, pero con absoluta libertad". José Narro, exrector