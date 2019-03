Revira Cuauhtémoc Blanco a Tatiana Clouthier

Cuernavaca, Mor.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco habló sobre la acusación que hace la diputada federal Tatiana Clouthier en su libro, en el sentido de que Cuauhtémoc Blanco pretendió agredirla durante una reunión de trabajo que tuvieron.

"Que no se equivoque, si ella quiere vender sus libros, le deseo mucha suerte, que los venda, pero que no se quiera hacer publicidad. A la señora nunca le he faltado al respeto y nunca se lo voy a faltar", afirmó tajante. Más adelante subrayó que a la diputada federal por Morena la ha visto tres veces en su vida: dos de ellas cuando vino a campaña y la tercera en un restaurante donde cenaron. Uno de los testigos de ese encuentro fue Gilberto Alcalá Pineda, exárbitro de futbol y actual Secretario de Desarrollo Social en el gobierno morelense.

Blanco precisó que la cena fue en un restaurante de Cuernavaca y sostuvo que le encantaría que existieran las grabaciones en video de esa reunión para demostrar que nunca insultó o intento agredir a Clouthier. "Yo nunca le he faltado el respeto a la señora. No voy a permitir que la señora, ni cualquier magistrado, diputado local o senador, se quiera aprovechar, gracias a Dios tengo una buena imagen, no lo voy a permitir", sostuvo el gobernador.

Alcalá afirmó por su parte que acompañó a Blanco Bravo durante las dos horas de cena y nunca presenció alguna agresión contra Tatiana Clouthier. ¿Vas a demandar?, se le preguntó: "No, no voy pelear con ella. Tengo cosas más importantes que meter una demanda", contestó el gobernador y enseguida afirmó que sabe reconocer errores y pedir disculpas como cuando "descontó" a David Faitelson.

"Soy un ser humano y a veces te equivocas pero no voy a permitir que personajes políticos se aprovechen, gracias a Dios tengo una muy buena imagen, me conocen en varias partes del mundo. No voy a permitir que aprovechen este momento".