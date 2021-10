Revira Canacintra a Nahle

Las descalificaciones y acusaciones de funcionarios de gobierno contra el sector privado solo se hacen para quedar bien con el jefe, son declaraciones llenas de ideología, politizadas porque son rentables políticamente pero a las que les falta una dosis de realidad, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez. Acusó al gobierno de tratar de engañar al pueblo diciendo que la reforma eléctrica les beneficiará cuando en realidad la energía será más cara y contaminante.

Castellanos Férez dijo que "no estamos de acuerdo en que somos traidores a la patria, pues no señores, no somos traidores a la patria y no estamos de acuerdo con la reforma (...) se está tratando de engañar al pueblo de México diciendo que se busca el beneficio de CFE pero eso será en contra del beneficio de los mexicanos".