Tras rechazar tajantemente que le haya condicionado su respaldo para llegar a Tokio a cambio de apoyarla en su campaña a favor del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), como la clavadista lo denunció el martes en videoconferencia, la responsable del deporte nacional se refirió a la doble medallista olímpica como una deportista que no sabe perder y recurre a argumentos falaces para justificarse.

"Es totalmente falaz lo que argumenta. Jamás se le ha condicionado nada a cambio de apoyos ni para mi persona ni para la Conade. El criterio de clasificación era conocido por todos y creo que aquí el gran perdedor de todo esto es su entrenador (Iván Bautista) al no tener control y no tener disciplina sobre su equipo, creo que la deja totalmente aislada para tomar una decisión y esos son sus argumentos", dijo Guevara a la cadena Fox.

Noticia Relacionada Revira Ana Guevara a Paola Espinosa

"Si vamos al pasado y tenemos que destapar lo que fue en el pasado pues también ella (Paola) tuvo oportunidades y fue concedida de que se le dieran pases directos, en esta ocasión en un año atípico donde hubo Covid, donde ella lo tuvo, cuando no respetaron las indicaciones que se les dieron, hoy es un factor diferenciador (pues) quien llega con Covid a Juegos Olímpicos se acabaron los Juegos Olímpicos ahí (para ese deportista)", expuso la dirigente.

Guevara dijo reconocer la trayectoria de Espinosa, a quien nunca mencionó por su nombre, pero dejó ver que no comprendía su proceder cuando otras deportistas, con mejores resultados que ella, como María del Rosario Espinoza, asumieron quedar fuera de Tokio 2020 sin hacer aspavientos.

"Si la ponemos en una comparativa real y objetiva hablando de lo deportivo y de la grandeza de quienes hoy viven y han dado palmarés al deporte, pues no tuvimos el mismo escenario con María Espinoza que tiene tres medallas olímpicas y en esta (ocasión) no le favoreció y María supo asumir el hecho deportivo y es el claro ejemplo de que el deporte es así, el deporte se mide, se juzga y se hace un criterio a partir del reloj, de la puntuación, de la objetividad y no de que se estén regalando criterios", apuntó.