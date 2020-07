Revienta sus redes sociales

El video de "Stay Gold" de BTS se convirtió en tendencia mundial en su estreno el pasado fin de semana.

El sencillo forma parte de Map of the Soul: 7 The Journey, su primer álbum en japonés en más de dos años, que verá la luz en formato digital el 14 de julio y en físico el 7 de agosto.

Tras su ultimo álbum coreano, Map of the Soul: 7, editado en febrero, esta producción será la cuarta edición japonesa de la banda surcoreana de K-Pop.

VIAJE MUSICAL

El título del disco representa el tema del viaje de siete años de BTS desde su debut en Corea en Junio de 2013.

Incluido en el repertorio del álbum hay dos temas japoneses originales: "Stay Gold", tema central de la serie japonesa Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa, y "Your eyes tell", una canción en la que colaboró Jung Kook.

Las Ediciones Limitadas A y B del disco incluyen un video con el clip musical de "Stay Gold" y su ´making of´ además de otros videos musicales. Las Ediciones Limitadas C y D incluyen un libro de fotografías de 56 páginas con un montón de fotos conceptuales no publicadas de BTS. Cada edición incluye una tarjeta fotográfica solo disponible fuera de Japón.