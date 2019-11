Revienta las redes

El escándalo no deja en paz la vida de Alejandra Guzmán, pues ahora la cantante se ha vuelto tendencia no por su pleito con su hija Frida Sofía sino por un detalle que no escapó de los ojos de sus seguidores y detractores: se tatuó la ceja y mostró su rostro sin maquillaje, pues sube fotografía tomada instantes después de hacerse un tratamiento en las cejas.

VIRAL

La imagen de la intérprete de "Eternamente bella" se volvió viral en redes sociales por los cambios que se ha hecho la estrella de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Alejandra Guzmán, quien acaba de lanzar su disco "Love at the roxy", no pudo escapar de los clásicos memes, pero tampoco de comparaciones con personajes de ficción tales como un personaje de "El Planeta de los Simios", "Calamardo Guapo", "Jorge el curioso" y hasta el actor Mickey Rourke.

Desde inicios de septiembre la intérprete ha recibido varias críticas por su apariencia física y aprovechaban cualquier ocasión para ofenderla.

Sin embargo, las cejas de la rockera de 51 años pasaron a un segundo término y todo mundo criticó el estado de su rostro.

La cantante fue sometida a un tratamiento de microblading, usado para reemplazar las cejas naturales por una base de maquillaje.

Hasta el momento no hay declaraciones de la cantante.