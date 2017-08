Revelan mapa del muro fronterizo en el condado de Hidalgo

Por medio de una carta, seis diputados demócratas expresaron su preocupación al jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional sobre la construcción del muro fronterizo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana.

El comienzo del muro causaría daños a refugios animales y faltaría a las leyes ambientales.

Una semana después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara casi 1,600 millones de dólares en financiamiento para la seguridad fronteriza, los representantes de los Estados Unidos Vicente González, McAllen; Beto O'Rourke, El Paso; Filemon Vela, Brownsville; Henry Cuellar, Laredo; Joaquín Castro, San Antonio; y Lloyd Doggett, Austin, enviaron una carta a Elaine Duke, manifestando su preocupación por los daños que podrían causar al refugio Santa Ana, un hábitat de vida silvestre de más de 2,000 acres que atrae a más de 165,000 visitantes al año de todo el mundo.

Los congresistas expresaron su preocupación por la noticia.

"El refugio de Santa Ana, ubicado a lo largo del Río Grande en el sur de Texas, es uno de los principales sitios de observación de aves en la nación con más de 400 especies de aves. El refugio también es el hogar de dos gatos monteses en peligro de extinción, el ocelote y el Yaguarundí. Esto genera cientos de millones de dólares a través del ecoturismo cada año, y es un tesoro insustituible para la región ", dice la carta.

"Una pared que atraviesa el refugio podría causar serios daños ambientales y económicos, y el público estadounidense merece transparencia por lo que podrían ser miles de millones de dólares de los contribuyentes gastados en un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos".

El polémico muro fue una promesa importante de la campaña del presidente Donald Trump. La consigna para comenzar la construcción está prevista para el año fiscal 2018, que comienza en octubre.

El DHS parece estar avanzando en los planes para la construcción de más de 74 millas de muro fronterizo.

El mapa de la construcción muestra tres millas de la pared atravesando el refugio de Santa Ana y además una longitud desconocida que atraviesa el Centro Nacional de Mariposas en Mission.

El financiamiento de la pared fronteriza todavía debe ser aprobado por el senado de los Estados Unidos.

"Entonces, la única pregunta que queda es, ¿a dónde va? Y creo que eso es lo que está sucediendo ahora. No hay la oportunidad de decir, '¿Por qué no intentar algo más? ¿Por qué no hacer algo que no requiere tomar la propiedad de las personas y dañar los refugios de vida silvestre? ¿El muro es la única respuesta?, comenta un demócrata en el escrito.

Con información de The Monitor