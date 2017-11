Revelan escondite fiscal de políticos y firmas

Cd. de México.- Los vínculos económicos y riquezas ocultas en paraísos fiscales de políticos, empresas y millonarios fueron descubiertos en un cúmulo de documentos con más 13.4 millones de registros.



El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) halló una red offshore que implica al Secretario de Comercio de Trump, Wilbur Ross, con una compañía naviera que ha recibido más de 68 millones de dólares en ingresos desde 2014 de una compañía energética rusa copropiedad del yerno del Presidente ruso, Vladimir Putin.



Además, un documento encontrado en la base de datos ayudó al ICIJ y sus socios a dirigir su atención a documentos públicos y archivos de 'Panama Papers' que ilustran los vínculos entre un par de firmas financieras propiedad del Kremlin y un multimillonario ruso que hizo grandes inversiones en Twitter y Facebook.



En 2011, el fondo de inversión del magnate tecnológico Yuri Milner actuó como intermediario cuando una de las firmas del Gobierno ruso, VTB Bank, invirtió silenciosamente 191 millones de dólares en Twitter Inc.



Los documentos también muestran que una subsidiaria financiera de Gazprom, el gigante energético controlado por el Kremlin, financió una compañía de fachada que, a través de una compañía afiliada a Milner, adquirió cerca de mil millones de dólares en acciones de Facebook poco antes de su oferta pública inicial en 2012.



En México, las primeras filtraciones revelaron una compañía en Bermuda del fallecido Marcial Maciel Degollado, sacerdote fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abuso sexual infantil.



Los archivos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y una red de más de 380 periodistas en 67 países.



Si bien tener una entidad offshore a menudo es legal, el secreto con el que se manejan es aprovechado por lavadores de dinero, narcotraficantes y otros giros ilícitos para la evasión de impuestos.



"Hay un pequeño grupo de personas que no están sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso tiene un propósito", dijo Brooke Harrington, gestora de riqueza certificada y profesora del Copenhagen Business School.



Las revelaciones más detalladas surgen de décadas de registros corporativos de la firma de abogados offshore Appleby y el proveedor de servicios corporativos Estera, dos empresas que operaron juntas bajo el nombre Appleby hasta que Estera se independizó en 2016.

Appleby no respondió a un detallado cuestionario de ICIJ, y en su lugar publicó una declaración en su página web que indica que después de investigar las preguntas de ICIJ está "convencida de que no hay evidencia de ningún delito".



La Reina Isabel II ha invertido millones de dólares en compañías de servicios médicos y créditos de consumo, según muestran los archivos de Appleby.



Los registros indican que, a partir de 2007, los gestores del patrimonio de la Reina invirtieron en un fondo de las Islas Caimán, que a su vez invirtió en una empresa de capital privado controlada por BrightHouse, una empresa de alquiler con opción de compra del Reino Unido criticada por defensores de los consumidores y por miembros del Parlamento por vender bienes a británicos con problemas de liquidez en planes de pago con tasas de interés tan altas como 99.9%.



La filtración incluye a la Reina Noor de Jordania, beneficiaria de dos fideicomisos en la Isla de Jersey; Sam Kutesa, Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, quien estableció un fideicomiso offshore en las Seychelles; el Ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles, quien creó una fundación en Bermuda "con fines benéficos", y Antanas Guoga, un miembro lituano del Parlamento Europeo y jugador profesional de póker, que tenía una participación en una compañía en la Isla de Man.



Además de revelaciones sobre políticos y corporaciones, los archivos sacan a la luz detalles sobre la vida financiera de ricos y famosos como el yate y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; el vehículo de inversión del fundador de eBay, Pierre Omidyar, en las Islas Caimán, y las acciones de Madonna en una compañía de suministros médicos.



El cantante pop y activista social Bono, que figura con su nombre completo, Paul Hewson, poseía acciones en una compañía registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania, según muestran los registros de la compañía.



Los archivos revelan que Stephen Bronfman, asesor y amigo cercano del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, se asoció con Leo Kolber, otro seguidor incondicional del partido liberal y ex miembro del Senado de Canadá, y el hijo de Kolber, para mover en silencio millones de dólares a un fideicomiso en Caimán.



A medida que las riquezas offshore fueron creciendo, los abogados de Bronfman, los Kolbers y otros grupos acaudalados presionaron al Parlamento de Canadá para que luchara contra las propuestas legislativas que buscaban gravar los ingresos de los fideicomisos offshore.



Bronfman sigue siendo un recaudador de fondos clave para Trudeau, quien ha defendido una mayor apertura del Gobierno y prometió una ofensiva contra la evasión de impuestos en las jurisdicciones offshore.



Tanto donantes republicanos como demócratas aparecen en registros offshore, incluido Randal Quarles, donante republicano y nuevo guardián de Wall Street en la Reserva Federal, quien trabajó para dos compañías de las Islas Caimán.



Los fondos de capital privado controlados por el mega-donante demócrata George Soros usan Appleby para ayudar a administrar una red de entidades offshore.



Los archivos revelan que la empresa más rentable de Estados Unidos, Apple Inc., buscó en Europa y el Caribe un nuevo refugio tributario después de que una investigación del Senado de Estados Unidos descubriera que el gigante tecnológico había evitado decenas de miles de millones de dólares transfiriendo beneficios a filiales irlandesas.



La investigación también reveló cómo las grandes corporaciones recortan sus impuestos al crear empresas ficticias offshore para mantener activos intangibles, como el diseño del logotipo "Swoosh" de Nike y los derechos creativos de los implantes mamarios de silicona.



Uno de los principales clientes corporativos de Appleby es Glencore, el mayor comerciante de productos básicos del mundo.



Representantes de Glencore se apoyaron en Daniel Gertler, un empresario israelí con amigos de alto nivel en la República Democrática del Congo, enviando dinero a una compañía ligada a él, descrita en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como un conducto para realizar sobornos.



En esta investigación participaron El Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Proceso, aliados de ICIJ en México.

