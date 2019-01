Revelan ´sexting´

Ciudad de México

"Te amo, chica vivaz. Muy pronto te mostraré mi cuerpo, mis labios y mis ojos", se lee en uno de los textos que Bezos le mandó a Sanchez en abril de 2018, los cuales fueron revelados por el tabloide National Enquirer.

"Quiero olerte, quiero respirarte. Quiero abrazarte fuerte... Quiero sostenerte fuerte... Quiero besar tus labios. Te amo", dice otro mensaje.

Los mensajes se dieron a conocer horas después de que el hombre más rico del mundo anunciara su separación de MacKenzie Bezos, con quien estuvo casado 25 años.

Según Enquirer, el empresario, de 54 años, envió una fotografía de sus genitales y varias imágenes sin camisa a la exanfitriona del programa "So you Think you can Dance", de Fox, quien aún está casada con el agente de talentos Patrick Whitesell.

Estos se dieron aparentemente meses antes de que tanto Bezos como Sanchez decidieran separarse de sus respectivos cónyuges.

El matrimonio Bezos fue captado celebrando sus 25 años de matrimonio en Miami en septiembre pasado, según comentaron otras fuentes.