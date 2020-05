Revelan que pitcher reynosense Jaime García estuvo a punto de morir en el 2014

Ya retirado del beisbol profesional, el expitcher de las Grandes Ligas, Jaime García, reveló que su vida corrió peligro tras ser sometido a una operación de alto riesgo, esto cuando jugaba para los Cardenales de San Luis.

El pelotero reynosense realizó una transmisión en vivo desde su página de Facebook, en donde contó este lamentable episodio que estuvo a punto de retirarlo en el 2014, pero regresaría más fuerte para completar una exitosa carrera en la Gran Carpa.

"En el 2014 yo tuve lo que fue mi tercera cirugía, una cirugía extremadamente complicada donde me quitaron una costilla de mi cuello donde todos los nervios, las arterias y venas que vienen del corazón y la cabeza hacía el brazo, estaba todo bloqueado y me podían provocar un coágulo de sangre, entonces si yo quería hacer mi vida normal tenía que hacerla, la mayor parte de los doctores que vi, el 99 por ciento mi dijeron que si yo me sometía a esa cirugía iba a terminar mi carrera y ponía mi salud en riesgo, uno de mis amigos Chris Carpenter tuvo la misma cirugía y me dijo, Jaime, es el peor dolor que he sentido en mi vida, no te la recomiendo, trata de evitarla.

Fue una cirugía que tenía que durar un par de horas y terminó durando como 5, tuve complicaciones después, me dijeron que iba a estar dos semanas en terapia intensiva y que tenía que tomar un medicamento muy fuerte, y todavía recuerdo que nunca tomé medicamento para ese dolor, lo único fueron desinflamatorios, a los tres días me estaba parando para ir al baño, yo sabía que si podía enfrentar ese dolor y podía mantenerme firme, cualquier dolor que viniera en el futuro iba a poder soportarlo con firmeza y valentía, nada me iba a tumbar y esto aplica para todas las áreas de nuestras vidas", relató en el video.

El objetivo de este mensaje, fue motivar a las personas que están sufriendo a causa de esta pandemia por el COVID-19. Jaime se ha vuelto muy participativo en sus redes sociales y constantemente interactúa con sus seguidores, siempre dando mensajes positivos y de paz. Además sigue con la ayuda comunitaria en diferentes partes del mundo.

"Del otro lado del fracaso, ahí se encuentra nuestro futuro", afirmó en otra de sus frases.

García contó como hay que enfrentar los obstáculos de la vida con determinación y agallas, algo que le funcionó a lo largo de su carrera y que le sigue dando resultados en su vida.

"Los doctores me dijeron que en mi vida iba a poder subirme a una loma de lanzar y que no iba a regresar bien, no nada más regresé a jugar al siguiente año cuando me desgarré un ligamento en el dedo, me desgarré la ingle, regresé en 9 meses, mucho antes de la recuperación, y aparte de eso tuve el mejor año de mi carrera en el 2015, la razón no fue por suerte o porque las cosas se me acomodaron, fue porque yo estaba dispuesto a soportar más dolor que cualquier otra persona, por eso hay que enfrentar nuestro dolor con valentía", expresó.

"Quiero que sepan que siguen en mis oraciones y que juntos vamos a salir adelante, les mando un abrazo, bendiciones y cuidence mucho", dijo para despedirse.

En enero del 2019, el zurdo salido de la Liga José Guadalupe Treviño Kelly anunció la culminación de su carrera en donde defendió las franelas de los Yankees de Nueva York, Azulejos de Toronto, Cachorros de Chicago, Bravos de Atlanta Mellizos de Minnesota y Cardenales de San Luis, con quienes se cor