Revelan que Nicolás Maduro ha buscado a Estados Unidos

En los dos meses transcurridos desde que el líder opositor Juan Guaidó desafió al Gobierno de Venezuela, cercanos a Nicolás Maduro han solicitado reunirse con el Gobierno de EU, informó el senador por Florida, Marco Rubio.



En entrevista telefónica, Rubio aseguró que el Gobierno de Donald Trump ha rechazado tales reuniones porque no puede confiar en los funcionarios que los buscan.



"No hay una sola figura importante en el régimen que haya llegado a un acuerdo", dijo Rubio.



"El peligro es que si Maduro es rechazado por tal figura, la presión internacional podría disminuir. La gente diría que Maduro ya no está allí, y entonces no habría un movimiento para las elecciones justas y libres. No estamos buscando un golpe de estado", agregó.



Cabe señalar que la Administración Trump ha rechazado las ofertas del Vaticano y otras naciones para mediar entre Maduro y Guaidó, afirmando que no hay "nada que ganar".



Rubio señaló que la presión actual contra el Gobierno de Maduro, debido a que 50 países han reconocido a Guaidó como Presidente interino, tendrá éxito eventualmente.



"Los incentivos para los leales (a Maduro) comenzarán a disminuir a un ritmo rápido (...) No pueden moverse y están cada vez más aislados", dijo en referencia a los efectos de las sanciones a sectores como los de petróleo y oro.