Revelan que Fox fue beneficiado por el SAT

Cd. de México.

Las deudas del ex Mandatario derivan de que en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se le condonó el pago de impuestos a empresas en las que tiene participación, detallaron.



Las fuentes señalaron que el panista es el único ex Presidente que abiertamente asume su papel de empresario.



Agregaron que tres de sus empresas, sin precisar nombres, a punto de la quiebra, fueron rescatadas mediante el Fobaproa.



El monto de lo condonado no fue revelado por tratarse de datos confidenciales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



El guanajuatense es propietario del Centro Fox, que se alquila para la realización de eventos.



El ex Presidente tiene otra empresa que administra una empacadora de vegetales en su rancho de San Cristóbal.



En 2007, Ricardo Monreal -hoy senador de Morena- presentó una denuncia contra Fox por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.



Entonces, el empresario Lino Korrodi, quien fue operador financiero de los "Amigos de Fox", respaldó la denuncia y aseguró que las acusaciones eran ciertas.



Antes de ser Presidente de 2000 a 2006, Fox fue gerente de Coca-Cola.



En los años 80 fue cabeza de Grupo Fox, una sociedad de empresas agroalimentarias.



Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que un ex Mandatario debe impuestos.



"Sí hay información de que alguno de los ex Presidentes debe impuestos. Es un asunto que tiene que ver el SAT", dijo.



Aseguró que su Administración procederá legalmente contra los evasores, no importando de quién se trate.