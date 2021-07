Revelan que "Chucky" requirió cirugía

Arlington, Estados Unidos

"Primero quiero mandarle todo mi soporte a Hirving y su familia, nos sentimos mal, cómo salió, después las fotos; los reportes nos llegaron que está bien, que está en cirugía, pero está bien, soportando", explicó el mediocampista del LA Galaxy en zona mixta virtual desde el AT&T Stadium. "Del partido no hay que echarle culpa a nadie, el rival estaba atrás, no nos salió, el portero tuvo su día y la pelota no quiso entrar".