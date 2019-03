Revelan que Alex Rodriguez fue infiel a J.Lo

Cd. de México.- José Canseco, ex beisbolista, reveló que Alex Rodriguez le fue infiel a Jennifer López, a unos días de que la pareja anunció su compromiso.

A través de su cuenta de Twitter el ex bateador de los Yankees de Nueva York dijo que el prometido de la cantante estaba saliendo con su ex pareja.

"Estaba viendo World of Dance y veo cómo J.Lo le manda un mensaje Alex Rodriguez. Ella no sabe que le está siendo infiel con mi ex esposa, Jessica. Pobre chica, no tiene idea de quién es él en verdad", escribió el cubano.

Canseco agregó que descubrió el engaño hace unos meses, cuando estaba con su ex esposa y recibió una llamada del también ex beisbolista, posteriormente, retó a Rodriguez a una pelea.

"Alex, te reto a un enfrentamiento de box o de artes marciales mixtas, cuando quieras", concluyó.