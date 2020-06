Revelan proceso teatral

Marina de Tavira, Ludwika Paleta, Regina Blandón, Luis Gerardo Méndez, Juan Manuel Bernal, Alejandro Speitzer y más intérpretes mexicanos revelarán un proceso íntimo en el desarrollo de una obra teatral: la primera lectura del guion.

Lo anterior lo harán a través de "Inicio de Sesión", un encuentro entre tres dramaturgos, un director, seis actrices, seis actores y el público, con el fin de crear seis textos completamente nuevos y compartir algo a lo que muy pocas veces los espectadores de teatro tienen acceso.

Durante seis viernes, a partir del 19 de junio y hasta el 24 de julio, a las 20:30 horas, el público será testigo del inicio de un proceso creativo de una puesta en escena al acercarse a los textos y con elencos conformados por actores de gran trayectoria.

En el proyecto creado por la casa productora de teatro y cine Los Lobos Producciones, los dramaturgos escribirán historias (sobre distanciamiento, futuro y miedo) para seis elencos distintos, los cuales serán leídos por los participantes, quienes a su vez podrán ser cuestionados por los asistentes virtuales.

El resto de los actores y actrices en la dinámica son Alejandro de la Madrid, Alan Estrada, Andrés Zuno, Mónica Huarte, Gabriela de la Garza y Silvia Navarro. Mientras que los dramaturgos son Conchi León, Reynolds Robledo y Ximena Escalante.

La primera sesión la integrarán Marina de Tavira y Luis Gerardo Méndez, quienes nunca habían coincidido en otros proyectos, junto con Conchi León.

"Lo que vamos a hacer es algo que suele ser muy íntimo, la primera lectura, un momento importante entre el actor y el director. Me emociona profundamente que este grupo de actores esté involucrado", dijo De Tavira.

DESDE LA PANTALLA

"Me cuesta mucho concebir el teatro desde una pantalla, pero lo que me atrapó de esta iniciativa es la falta de pretensión. Me parece que una lectura sí puede ser interesante para la gente, hacer un lado el telón y mostrar algo que a mí me interesaría como espectador", comentó Luis Gerardo Méndez.

El director Enrique Singer participará como moderador de estas lecturas conversando y dando su punto de vista crítico. Él estará junto a los actores reflexionando sobre los procesos que se viven previos a un estreno y en el análisis de los textos dramáticos.

"Queremos que esto esté después en un escenario, queremos hacer una función especial, una presentación", compartió Reynolds, también organizador del encuentro.