Revelan presunto COVID 19 en presidente de Consejo Municipal

Río Bravo, Tam.- El Consejo Municipal Electoral, se sacude por una ola de rumores, luego de que el pasado fin de semana, se diera a conocer de forma oficial, que el consejero presidente, René Herrera Cruz, presenta síntomas de coronavirus, por lo que no se presentó a laborar desde esta semana que concluyó.

Incluso, como se informó en su momento, la sesión ordinaria del pasado sábado 20 de marzo, fue encabezada por el consejero Genaro Arredondo Garza, quien informó a los representantes de partido y a los medios de comunicación, que el presidente de ese órgano, presentaba síntomas tales como "dolor de garganta" y "dolor de espalda".

No obstante, el representante del Partido Verde ante ese consejo, César Nacianceno López, dijo a este medio que de manera verbal, le comunicaron autoridades del consejo, que Herrera Cruz, ya no volvería, aunque no han una notificación por escrito.

Laura Leyva Cázares, miembro de la dirigencia local del Partido del Trabajo (PT), también aseguró a este medio que verbalmente les fue notificado que René Herrera Cruz, había presentado su renuncia al cargo.

En su momento, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), designó de manera general a cinco suplentes, de los cuales podría echarse mano para sustituir a Herrera Cruz en caso de hacerse oficial su renuncia:

-Olga Lidia Carrizales Hernández

-Martín Trejo Franco

-Elva Yosahandi Zúñiga Rivera

-Jesús Gabriel García Meléndez

-Karla Itzel Delgado Ramírez