Revelan posible madre de sus hijos

Ciudad de México

Desde el nacimiento de los gemelos Matteo y Valentino, hijos de Ricky Martin, se ha especulado quién es la madre biológica de los pequeños. Y aunque hasta ahora no se ha revelado la identidad de esta mujer, usuarios de las redes sociales han encontrado gran parecido entre los niños y la actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg.

Martin dejó claro que él no alquiló un vientre: "Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo".

SIEMPRE JUNTOS

Incluso, Jwan Yosef, esposo de Ricky Martin, Eglantina Zingg y el cantante han asistido a diversas fiestas juntos.

Ahora que Ricky reveló la carita de su bebé de nombre Lucía volvieron a surgir los comparativos con Eglantina y la teoría de que ella podría ser la mamá de los tres pequeños se reforzó y los usuarios en redes continúan lanzando especulaciones sobre el tema