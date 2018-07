Revelan posible causa de su muerte

Ciudad de México.- Rubén Galindo, tío del productor Santiago Galindo, confirmó que aparentemente su sobrino se suicidó.

"El coche estaba cerrado, tenía el arma en la mano, no sabemos qué lo motivo a dar este paso tan drástico para él y para la familia. No creo que haya más que seguir investigando, fue muy claro lo que pasó. El suicidio quedó definido. No dejó carta, recados, ni nada. Que Dios lo tenga en su gloria y descanse en paz", declaró.

Y el primo de Santiago, también llamado Rubén Galindo, aseguró que el haberse quedado sin la exclusividad en Televisa no era una razón de peso para quitarse la vida.

"Todos estamos bajo presión, son momentos difíciles, pero yo creo que no necesariamente perder la exclusividad es una razón de peso para que Santiago haya hecho lo que hizo".

Según se informó, sus restos descansarán en la Iglesia del Pedregal, donde está también su hermano Jesús. Trascendió que ya se planea un homenaje.

"Le rendiremos un homenaje a un guerrero que dedicó los mejores años de su vida a la televisión", finalizó su primo Rubén.