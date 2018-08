Revelan posible causa de su muerte

Monterrey, Nuevo León

Tras darse a conocer antier que Rick Genest, mejor conocido como Zombie Boy, se suicidó el martes a los 32 años, su familia dio a conocer a través del manager que se trató de un accidente.

Fuentes policiacas dijeron a TMZ que el artista y modelo canadiense saltó desde el balcón de un cuarto piso de un edificio de departamentos y aunque los paramédicos trataron de reanimarlo no lo lograron.

Karim Leduc manager del artista, dijo que su familia cree que se trata de un accidente. Mencionó que a Rick le gustaba fumar en su balcón y se apoyaba en el barandal mientras lo hacía, por lo que creen que se trató de un accidente.

También dijo que el hecho de que Rick no dejó ningún tipo de nota de suicidio, esto juega con las sospechas de la familia, ya que le encantaba escribir y expresar sus sentimientos a través de su trabajo.

LE DICE ADIÓS. Lady Gaga compartió en Twitter esta imagen para despedir a su amigo.

LADY GAGA LLORA SU PARTIDA

Zombie Boy saltó a la fama en 2011, luego de aparecer en el video de "Born this way" de Lady Gaga.

Al conocer la noticia, la cantante estadounidense se mostró profundamente afectada por la muerte de su amigo y llamó a luchar con determinación contra los problemas mentales.

"El suicidio de mi buen amigo Rick Genest, Zombie Boy, es mucho más que devastador. Tenemos que trabajar más y más duro para cambiar la cultura y darle a las enfermedades mentales la relevancia que se merecen. Y sobre todo hemos de acabar con el estigma que impide a muchas personas hablar de ello y buscar ayuda", ha escrito la intérprete en su perfil de Twitter junto a varias imágenes que la muestran con el fallecido.

La afamada vocalista, quien lleva años implicándose personalmente en toda clase de campañas para dar mayor visibilidad a los trastornos psicológicos y a la necesidad de reforzar los tratamientos, mantenía una estrecha amistad con el modelo, quien apareció como estrella invitada en su video para reivindicar la expresión individual y la tolerancia hacia lo diferente.

"Tratar a los demás con amabilidad y respeto, así como afrontar las enfermedades mentales, no son cosas que se puedan hacer sólo un día. A partir de este otoño y a través de mi fundación 'Born this way´, me dedicaré a explorar el poder de todos aquellos hábitos que nos llevarán a crear una cultura más bondadosa y hospitalaria que redunde en el bienestar de todos por igual", ha expresado en el mismo mensaje para animar a sus fans a involucrarse con ella en la tarea.