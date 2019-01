Revelan obras ´fantasma´ en el período de ´Chuchín´

Matamoros, Tam.- La administración municipal de Matamoros envió un expediente a la Contraloría de Tamaulipas, para que se abra una investigación en contra del alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante, por encontrarse irregularidades en 15 proyectos de obra por el orden de los 17 millones de pesos.

El segundo síndico del ayuntamiento, Isidro Vargas, informó de estas irregularidades que se detectaron, al adjudicarse estas obras a dos empresas en el periodo del 27 de junio al 14 de agosto del 2018 y al ser revisadas las mismas no se encuentran ejecutadas.

Destacó que por estos proyectos se pagó 17 millones de pesos, pero nunca fueron entregadas al municipio.

Manifestó que es por eso que ya se hizo de conocimiento a las autoridades estatales, por lo que a más tardar en este mismo mes se les estará citando al expresidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, al exsecretario de Desarrollo Urbano Iván Ricardo Robles Flores, exsegundo sindico Javier Arreola, y la excontralora María Rebeca Ramírez Cárdenas.

Destacó que por el momento no se puede dar a conocer el nombre de las empresas involucradas, ya que la ley no lo permite, pero las obras que tenían a cargo no fueron ejecutadas.

Recordó que en base a las nuevas leyes de anticorrupción, en base a estas irregularidades ya se puede ejercer penalmente, incluso se puede penalizar con cárcel.

Comentó que Contraloría Estatal tendrá que ejercer la investigación correspondiente y tomar las medias que sean necesarios.