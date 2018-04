Revelan nuevas imágenes de ´Robin Hood´

Después de la última adaptación de "Robin Hood" al cine en 2010 con Russell Crowe como protagonista, tan sólo era cuestión de tiempo para ver un nuevo proyecto con este legendario personaje.

Para todos los que estaban ansiosos por verlo de nuevo, el actor Taron Egerton ("Kingsman 2: el círculo dorado") interpretará a Robin Hood, a quien todos conocen por los favores que hacía para mejorar la vida de los pobres a su alrededor. El sheriff de Nottingham (Ben Mendelsohn) hará todo lo posible por detener al supuesto criminal y a sus compañeros, mejor conocidos como Merry men, quienes incluyen a Jamie Foxx ("Annie") como Little John y a Jamie Dornan ("50 sombras liberadas") como Will Scarlet.

NUEVA VERSIÓN

Lo interesante de esta versión será que Will Scarlet estará casado con Lady Marian (Eve Hewson), quien usualmente es el interés romántico de Robin Hood en todas sus versiones.

Según el sitio EW, el filme no será tan medieval como otras adaptaciones y por el contrario, tendrá un tono similar a "Zona de miedo" (2008).

"Me ofrecieron participar en el proyecto no mucho después de que la primera cinta de Kingsman se estrenó y mi respuesta inicial, siendo completamente honesto, fue: ¿por qué? Pero Otto me dijo que lo que quería hacer era totalmente revisionista y algo que no pudiera ser asociado con un universo medieval. El primer acto de la película, las escenas en Siria, fueron escritas como algo salido de ´Zona de miedo´. Fue fantástico y eso fue suficiente para convencerme", comentó Egerton.

Robin Hood está dirigida por Otto Bathurst ("Margot") y entre sus productores se encuentra Leonardo DiCaprio. El elenco lo completan Paul Anderson ("Hostiles: violencia americana"), Tim Minchin ("Californication"), Josh Herdman ("Harry Potter") y Björn Bengtsson ("The last Kingdom"). (Agencias)