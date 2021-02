Revelan nuevas causa del accidente de Kobe Bryant

Se dieron a conocer nuevos detalles sobre el accidente que terminó con la vida de Kobe Bryant , su hija Gianna y otras siete personas. El piloto del helicóptero habría roto leyes federales por volar entre la neblina, la cual seguramente lo desorientó y provocó la caída de la aeronave, informaron investigadores a través de "The New York Times".

Ara Zobayan, el piloto que también falleció esa mañana del 26 de enero de 2020, operó bajo reglas que le prohibían volar hacia las nubes, pero que, sin embargo, continuó con el vuelo.

De acuerdo con el Comité de Segunda de Transportación Nacional, Zobayan indicó que estaba tratando de escalar por encima de las nubes, mientras en realidad estaba cayendo rápidamente, una señal de que estaba desorientado, indicaron los especialistas.

Bill English, investigador principal del caso, comunicó a los miembros de la junta que el piloto se había estrellado a solo minutos de un aeropuerto donde podría haber aterrizado. Una vez desorientado, Zobayan no hizo referencia a sus instrumentos, no los entendió o no confió en ellos. Nueve personas murieron en el accidente.