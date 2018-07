Revelan motivo de rechazo a cinta con temática gay

Ciudad de México.

En 2005, el lanzamiento de "Secreto en la Montaña" sorprendió a Hollywood por el atractivo que tuvo la historia para todo tipo de públicos.

Las actuaciones de Jake Gyllenhaal y Heath Ledger causaron sensación entre las audiencias al demostrar que dos actores heterosexuales podían interpretar a dos personajes homosexuales en medio de un romance.

Tanto Gyllenhaal como Ledger fueron reconocidos con dos nominaciones al Óscar por Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor respectivamente, mientras que la cinta también obtuvo nominaciones a Mejor Película y Mejor Director para el realizador Ang Lee.

Sin embargo, antes de que la cinta tomara la forma que conocemos ahora, el proyecto llegó a manos de Gus Van Sant, conocido por su trabajo como director en "My own Private Idaho", quien estaba muy emocionado por llevar la historia a la pantalla grande. En entrevista con el medio cinematográfico IndieWire, el director platicó sobre la difícil experiencia que vivió tratando de levantar el filme, así como cuando trató de conseguir a actores más reconocidos para que interpretaran a los personajes principales.

"Lo que pude haber hecho y que probablemente debí haber hecho, era elegir actores desconocidos sin preocuparme por quiénes iban a ser los protagonistas. No estaba listo. No se por qué. Fue un tropiezo de mi parte. Había algo que no estaba bien conmigo, supongo, sea lo que sea que estaba pasando".

DICEN NO

Cuando preparaba "Secreto en la Montaña", Van Sant sintió que para que una historia de ese tipo llegase al público tendría que hacerlo con un reparto de rostros muy conocidos.

"Nadie quería hacerla. Estaba trabajando en ella y sentí que necesitábamos un elenco reconocido, un elenco famoso. No estaba funcionando. Le pregunté si querían participar a las opciones más lógicas: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe y y Mark Wahlberg. Todos dijeron que no", indicó.

¿Alguno de estos cuatro actores podría haberse negado a interpretar el papel por tratarse de un personaje gay? No parece que sea el caso de Ryan Phillipe, que ya en 1993 interpretó al primer adolescente gay de la televisión estadounidense en "One Life to Live". Matt Damon lo haría mucho después en "Behind the Candelabra" en 2013, en la que interpretó al novio de Liberace.

Leonardo DiCaprio también lo hizo en "Total Eclipse" en 1995, donde daba vida al poeta Rimbaud. Brad Pitt es el único de todos ellos que por ahora nunca ha dado vida a un personaje homosexual.

Hay algunos actores en Hollywood que han declarado abiertamente que no les gustaría interpretar a personajes que se enamoren de otros hombres. Tal es el caso de Mark Wahlberg, quien rechazó "Secreto en la Montaña".

"Leí 15 páginas y me asusté", declararía después. "Era demasiado gráfico, descriptivo, lo de escupirse en una mano preparándose para hacerlo...". Samuel L. Jackson comentó durante una entrevista en Playboy que no le gustaría interpretar a un gay. Y Will Smith casi lo hizo una vez en su primera película "Seis Grados de Separación" en 1993. Había en el guión una escena en la que su personaje besaba a otro hombre, pero él se negó a hacerlo. Dijo que "asustaría" a sus admiradores. Ian McKellen, abiertamente gay y activista LGTB y que también aparecía en aquella película, se vengó de aquello casi 20 años después, cuando en una alfombra roja le plantó un beso en los labios. "Es un gran actor, pero hizo algo muy estúpido", declaró después McKellen.

El más reciente filme de Gus Van Sant es "Don´t Worry, he Won´t get far on Foot", que aún no tiene fecha de estreno en México.

Falsa creencia

Hasta hace algunos años interpretar a un personaje gay era algo impensable para un actor de Hollywood, pues podría arruinar su imagen y su carrera como galán.