Revelan los riesgos de surtir gasolina en bidón

La gasolina es un combustible inflamable, tiene un bajo punto de ebullición que puede generar vapores tóxicos . Rubén Navarrete, comandante de PC

Acudir a gasolineras con garrafones, cubetas, recipientes de aluminio o plástico a comprarpuede generar incendios, quemaduras y daños a la salud de quien los transporta.

El comandante Rubén Navarrete del departamento de Protección Civil y Bomberos de la ciudad hizo un llamado a la población para no cometer estas prácticas.

"La gasolina es un combustible inflamable tiene un bajo punto de ebullición que puede generar vapores tóxicos, muy perjudiciales en bajas temperaturas, si tomamos en cuenta el clima que ha estado durante los últimos días y que la fila en gasolineras es larga el riesgo de ser víctima aumenta".

Explicó que los únicos contenedores en los que está permitido comprar, transportar y almacenar combustible son aquellos de plástico grueso con sellos, tapas ó dispositivos de seguridad adquiridos exclusivamente para ese fin.

Llevar gasolina en otros recipientes está prohibido y resultan culpables también los vendedores.

"Los dueños de las estaciones saben que no puede venderse a personas que traen yogas o bidones, de hecho estamos incrementando los rondines para que las personas sepan de esto y para hacer conciencia".

El organismo no ha reportado víctimas o daños generados por esto, pero, de acuerdo con Navarrete en los últimos días esto no significa que no se presenten.

"El olor del combustible es muy fuerte y aparte quema la piel hay personas que son capaces de no decir que se sienten mal para no ser juzgadas, prefieren aguantarse en vez de hacer el reporte, la recomendación principal es no hacerlo, no arriesgarse".