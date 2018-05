Revelan gran misterio

Ciudad de México. A los niños de ahora no les interesan los libros de autores de renombre, mucho menos que sean independientes, sino que el texto sea visualmente atractivo, es eso lo que cuanta, coincidieron editores que participan en la feria de libro "Libro Misteriosos".

Emiliano Álvarez, de la editorial Diëresis; Quetzalli Ocampo, de la casa Kalicabra Ediciones y José Miguel Rentería, organizador del festejo literario, reconocieron que el lector infantil es un público difícil de convencer.

LA ATRACCIÓN

"Los niños son un público interesado no solo en contenido, no solo en la parte intelectual y textual, sino que se les debe de atraer a partir de la parte del diseño y forma del propio libro. Eso ha permitido que dichos libros sean la vanguardia de la experimentación del libro como objeto.

"No podemos descuidar la otra parte, se debe de dar un buen texto atractivo, y no es que no los niños se traguen menos libros que otros, sino que se trata de un público demandante, exigente y que no le gusta cualquier cosa", expuso Álvarez.

La editorial Diëresis no está enfocada a obras meramente para niños, el punto más importante para sus integrantes es la literatura, "pero a partir del texto literario tratamos de jugar con el diseño del libro, de manera que dialogue la parte del objeto con el contenido", mencionó.

SABEN LO QUE QUIEREN

Tras comentar que desconoce si el público infantil tiene o no criterio, el editor hizo notar que los pequeños saben lo que quieren y si saben leer, "saben a qué van"´.

"Los niños no tienen tanto esa serie de prejuicios, si un autor es clásico o no; más bien ellos saben si les gusta o no, dependiendo el texto y las imágenes", indicó para luego dar a conocer que en esta feria lanzaron los libros infantiles "Felinos" y "Amoxtli" de la autora cubana Anais Abreu.

Quetzalli Ocampo, de Kalicabra Ediciones, consideró a su vez que los menores de edad no solo prefieren textos que poderosa y visualmente les llame la atención, sino esa magia de sentirlo y ojearlo.

"Niños y niñas prefieren cosas que les llamen la atención visualmente y lo adquieren más de manera física y no a través de la Internet, a pesar de que ya existe una apertura tecnológica.