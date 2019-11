Revelan fotos de su novio

Ciudad de México.- Parece que Yalitza Aparicio ya tiene novio... aunque por el momento le tienen prohibido presentarlo al público.

De acuerdo con una revista mexicana de espectáculos Yalitza Aparicio está muy enamorada, pero ni ella ni él pueden ni gritar su amor a los cuatro vientos porque a la actriz le tienen prohibido tener una relación por su apretada agenda.

NO QUIEREN DISTRACCIONES

Y es que según una fuente cercana a las actriz, las personas que llevan la carrera de Yali no quieren que la joven estrella se involucre sentimentalmente con ningún hombre por temor a que empiece a incumplir con sus obligaciones o se distraiga demasiado.

Todo parece indicar que Yalitza conoció a André en Tlaxiaco, Oaxaca, cuando le permitieron visitar el pueblo donde es originaria. Ahí un grupo de amigos en común los presentaron y comenzaron a salir.

André está estudiando el último semestre de Odontología y lleva alrededor de un mes saliendo con nuestra querida Yalitza.

AMOR A ESCONDIDAS

Sin embargo, no todo es felicidad, pues Yalitza lo ve de forma restrictiva, no puede tomarse fotos con él y tiene estrictamente prohibido hablar sobre su noviazgo, por lo que la fuente cercana a Yalitza, una mujer que asegura ser su amiga, teme que cuando las fotos salgan a la luz Yalitza termine su relación pese a estar muy enamorada.

Conociendo a las personas con quienes trabaja Yalitza, ahora que vean las fotos publicadas, espero que no le digan que termine con la relación o que lo niegue todo en los medios de comunicación, aunque es muy evidente su noviazgo; pero si Yalitza lo hace, qué mala onda porque el chico en verdad está muy enamorado de ella".

DEBE PONER LÍMITES

La supuesta amiga de Yalitza además dijo que la actriz debe empezar a ponerle límites a las personas que trabajan con ella, ya que se han apoderado prácticamente de su vida.

Yalitza no puede tomar decisiones, casi casi tiene que pedir permiso para mover un dedo, no tiene voz ni voto. Han creado un producto porque eso es Yalitza para ellos. Ojalá que ella se dé cuenta de que tiene una vida y que la debe llevar como mejor le parezca, enamorarse de quien quiera, sobre todo si está muy contenta, y no olvidar a su familia".

NO TIENE NI VOZ, NI VOTO

