Revelan el Mural de los Alcaldes en Pharr

Estamos muy orgullosos de presentar este mural ya que no sólo representa el crecimiento de nuestra ciudad, sino que reconoce la evolución y el éxito de nuestro pasado y actual liderazgo, dijeron los funcionarios presentes. Sin la guía de nuestros pasados alcaldes, como el actual Comisionado de la Ciudad y ex ciudad de Pharr Mayor, Ricardo Medina y nuestro actual alcalde, Dr. Ambrosio Hernandez, nuestra ciudad no sería tan hermosa, económicamente exitosa y segura como ahora, se informó en un comunicado.



Según el comunicado, se expresó el agradecimiento a todos los socios de la comunidad por hacer realidad esta maravillosa obra de arte, a nuestro alcalde Dr. Ambrosio Hernández y la Comisión de la Ciudad por su dedicación continua a nuestra gran ciudad!