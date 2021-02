Revelan diferentes opciones para presentar declaraciones

Para el IRS, la manera más segura, precisa y rápida de obtener un reembolso es presentarla electrónicamente y elegir el depósito directo, que significa que cualquier reembolso de impuestos se deposita electrónicamente de forma gratuita en la cuenta financiera del contribuyente.

Ocho de cada 10 contribuyentes obtienen sus reembolsos mediante el depósito directo. Es simple, seguro y protegido. Es el mismo sistema de transferencia electrónica que se usa para depositar casi el 98 por ciento de todos los beneficios del Seguro Social y Asuntos de Veteranos en millones de cuentas.

También se informó que el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC o EIC, por sus siglas en inglés) puede brindar a los trabajadores calificados con ingresos bajos a moderados, un impulso financiero sustancial. El EITC no sólo reduce la cantidad de impuestos que alguien debe, sino que también puede otorgarle un reembolso incluso si no debe impuestos o no está obligado a presentar una declaración.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que pueden optar por usar sus ingresos del trabajo del 2019 para calcular el crédito por ingreso del trabajo si sus ingresos del trabajo del 2019 son más que sus ingresos del trabajo del 2020.

Además, millones de estadounidenses recibieron compensación por desempleo en el 2020, muchos por primera vez. Esta compensación está sujeta a impuestos y debe incluirse como ingreso bruto en su declaración de impuestos.

Los contribuyentes pueden optar por tener impuestos federales retenidos de sus beneficios de desempleo o hacer pagos de impuestos estimados, pero muchos no toman estas opciones. En ese caso, los impuestos sobre esos beneficios se pagarán cuando se presente la declaración del 2020.