Revelan detalles de la espera

La actriz Fernanda Castillo está pasando por una etapa muy importante en su vida, pues está esperando a su primer bebé junto a su pareja, el también actor Erik Hayser. Y aunque en sus redes sociales la intérprete de "El Señor de los Cielos" ha compartido imágenes de cómo va creciendo su vientre, ha sido en una reciente entrevista donde ha compartido algunos detalles sobre su embarazo.

La estrella de "Oscuro Deseo" aseguró que en efecto en su vida están presentes los antojos y algunos malestares, aunque no es precisamente ella quien los padece, sino es su prometido.

Afirmó que en un inicio de su embarazo sí tuvo algunas náuseas, pero no bastantes; por otro dado, "le han dado más antojos que los que me han dado a mí" a su pareja.

Pese a lo anterior y a la pandemia de Covid-19, la pareja de famosos están disfrutando de todo este periodo, además que se ha tratado de mantener sana física y mentalmente.

"Me ha ayudado a hacer una burbuja con Erik y poder estar cuidándome. Nunca me había sentido tan emocionada en este proceso. Me siento muy muy contenta", afirmó en el programa "Todo para la mujer".

La emergencia sanitaria ha llevado tanto a Fernanda Castillo como a Erik Hayser a buscar medidas alternativas para compartir con sus seres queridos todo este periodo de gestación, como ocurrió con la revelación del sexo de su bebé, el cual tuvieron que llevarlo a cabo de forma virtual.

Fue a inicios de mayo cuando la pareja de actores compartió con sus seguidores la noticia de su compromiso. Se conocieron en 2014 cuando Erik asistió a una obra de teatro en la cual Fernanda se presentó.