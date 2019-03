Revelan cómo murió Keith Flint, vocalista de The Prodigy

Cd. de México.

Tras una investigación se ha dado a conocer que el vocalista de The Prodigy, Keith Flint, murió el fin de semana previo por ahorcamiento, revelaron diversos portales como Evening Telegraph y TMZ.



"La oficial Lynsey Chaffe reveló en Chelmsford, este lunes, que la causa de muerte de Flint es por ahorcamiento", se lee en dichos sitios.



Sin embargo, todavía no se han revelado los resultados de los exámenes toxicológicos que se le practicaron al músico.



Con esto se confirma lo que había declarado en un primer momento el líder de la agrupación, Liam Howlett, en el sentido de que Flint había decidido quitarse la vida.



La agrupación The Prodigy suspendió todos los compromisos en directo que tenía en agenda.