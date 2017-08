Revela detalles de su niñez

"La gente siempre me pregunta: ‘¿eres feminista?’ y me sorprende la pregunta porque pienso: sí, por supuesto. Cada mujer, cada hombre, cada persona debería ser feminista. Porque, como sea, no ser feminista es sexista”. Gal Gadot, actriz

Ciudad de México

Gal Gadot reveló detalles de su infancia en Israel, los inicios de su carrera y qué piensa respecto al feminismo, esto en una entrevista concedida a la nueva edición de la revista Rolling Stone.

“No había televisión. Siempre era: ‘toma una pelota y ve a jugar’”, relató sobre su niñez.

“En general, fui una buena chica, una buena estudiante, complaciente, y una ‘tomboy’. Siempre tenía heridas y raspones en mis rodillas”, agregó la actriz de 32 años.

Gadot, quien participó en su adolescencia en un concurso de belleza, contó que al inicio no quería dedicarse al modelaje.

“Era como: ‘¿posar por dinero? Ugh, eso no es para mí’”, recordó.

NO QUERIA MODELAR

La estrella de Mujer Maravilla detalló que incluso rechazó algunos trabajos de modelaje y optó por trabajar en un restaurante de comida rápida.

Después de servir dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel, Gadot participó en Miss Israel.

“Me dije: ‘Sólo voy a hacer esto. Ellos van a llevarnos a Europa y le tendré que decir a mis nietos que su abuela hizo esta cosa de Miss Israel”, expresó.

“Yo sabía que no quería ganar Miss Universo. No es mi tipo de cosas. Para una chica de 18 años, eso parecía mucha responsabilidad. Yo perdí. Victoriosamente perdí”, añadió.

Entonces Gadot se enamoró y se casó con el empresario Yaron Versano y continuó sus estudios. Fue entonces cuando un director de casting le preguntó si quería audicionar para ser un chica Bond.

“De qué me estás hablando. Estoy estudiando. No soy una actriz. No voy a ir”, le dijo entonces.

SU AUDICIÓN

Sin embargo, Gadot se presentó y la audición la llevó a obtener un rol en Rápidos y Furiosos, filme que la llevó a audicionar por el papel de Mujer Maravilla, sin que siquiera lo supiera.

“Zack Snyder me llamó y me dijo: ‘¿así que no sabes por qué estás concursando?’, y yo le dije:’no’, a lo que él respondió: ‘bien, no sé si ustedes la conocen en Israel, pero ¿has oído hablar de la Mujer Maravilla?’”, narró.

Respecto a su participación en el filme, que es considerado feminista, Gadot confirmó que se identifica con esa ideología.