Revela violaciones

La cantante de country Lindsay Ell reveló que fue violada dos veces, una a los 13 años y otra a los 21, reportó Page Six.

En una entrevista con la revista People, Ell, de 31 años, dijo que el primer asalto fue presuntamente cometido por un hombre en una iglesia, y fue hasta los 20 años que tuvo la confianza de contárselo a sus padres.

"(Mis padres) No tenían idea de que sucedió, y estaban absolutamente horrorizados. Estoy muy agradecida con los dos porque me ayudaron a no entrar en ningún mecanismo poco saludable para hacer frente", aseguró la artista.

EL SEGUNDO

FUE MÁS VIOLENTO

Luego comenzó a ir a terapia para sobrellevarlo, pero dice que fue violada nuevamente en un ataque diferente y mucho más violento a los 21 años, lo que le causó depresión y ansiedad.

"Estaba bastante desordenada emocionalmente. Tenía una relación extraña con cualquier cosa sobre el cuerpo porque simplemente no me había sentido segura".

La artista de country finalmente se sintió lista para hablar sobre sus experiencias cuando visitó Youth for Tomorrow, una organización que ayuda a las jóvenes víctimas de abuso sexual.

"Me sentí tan sola por tanto tiempo, como: ´esto sólo me pasó a mí´. Pero no es cierto. Si hubiera sabido eso cuando tenía 13 años, habría sentido una profunda sensación de alivio"

"Una parte de mí que habla de eso ahora es liberar a la pequeña Lindsay, de 13 años, y a Lindsay, de 21 años.

El dolor es algo que podemos dejar que nos controle si no lo tratamos, pero en el momento en que expresas tu historia, la vergüenza no tiene poder".

Lindsay Ell llevó contó su historia de su primer abuso en su sencillo "Make You".

"Trece, mirándote en el espejo / Todavía te ves tan inocente / Pero eso se fue todo ayer / A los dieciocho años, lo ves un poco más claro / Algo que fue tomado / Antes de que pudieras regalarlo", canta en el comienzo de la pista.

"Y te sientes sucio, te sientes culpable / Por lo que te hicieron / Habrá un cañón en tu pecho / Por lo que no puedes deshacer".